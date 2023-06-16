جوجل تضيف أداة جديدة لتحرير الصور عبر الذكاء الاصطناعي

أضافت شركة جوجل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية تحرير الصور وإجراء تعديلات عليها مطلقة عليها اسم "إماجين إيدتير" (Imagen Editor).

وحاولت غوغل قدر المستطاع أن تجعل الأداة سهلة الاستخدام، فكل ما على المستخدم فعله هو رفع الصورة المراد تعديلها، واختيار المنطقة التي يود التعديل عليها داخل الصورة، ثم كتابة التعديلات التي يود إجراءها، لتنفذها الأداة فورا داخل المنطقة المحددة دون التأثير على باقي الصورة.

وبإمكان الأداة الجديدة تنفيذ العديد من المهام الأخرى مثل مسح العناصر غير المرغوب فيها في الخلفية، وتغيير لون السماء في الصورة، وإضافة عناصر بدقة تتماشى مع طابع الصورة دون إفساده، وغيرها من المهام المفيدة التي تستغرق حاليا وقتا طويلا وخطوات عديدة لإتمامها بالطرق التقليدية، فضلا عن خبرة واسعة ببرامج تعديل الصور.

وتعتمد أداة "إماجين إيدتير" في عملها على الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور والعناصر الموجودة بها، وكذلك في فهم الأوامر النصية التي يكتبها المستخدم.

وستمكن الأداة المستخدمين العاديين الذين لا يملكون أي خبرة في التعامل مع برامج تحرير الصور المتقدمة، من إجراء تعديلات معقدة في ثوان معدودة.

وكانت جوجل قد أعلنت مؤخرا عن تغييرات جديدة في الواجهة البرمجية الخاصة بتطبيق "ميت" (Meet)، التي تدعم التطبيق بميزة جديدة للحماية بعنوان "أون- ذي-غو" (On-the-Go).

وتهدف التغييرات لتعزيز معايير الحماية في محادثات المستخدمين عبر التطبيق أثناء التنقل، بالإضافة إلى إطلاقها عدة ميزات من بينها مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها "دويت إيه آي" (Duet AI) في خدمات "جوجل وورك سبيس" (Work space).

وأدرجت الشركة أيضا ميزة باسم ممارسة القراءة على تطبيقها "جوجل بلاي بوك" تم تصميمها لمساعدة الأطفال حتى عمر 8 سنوات على تحسين مهاراتهم في المفردات والفهم.

وأيضا أطلقت نسخة تجريبية من خدمة البحث "إس جي إي"، وهي اختصار "سيرش جنريتيف إكسبيرينس" (Search Genrative Experince)، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم نتائج البحث مباشرة إلى المستخدم.