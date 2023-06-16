حماس في دير البلح تنظم وقفة نصرةً للقدس ودعمًا للمقاومة بالضفة

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بعد صلاة الجمعة ظهر اليوم، وقفة جماهيرية حاشدة في دير البلح وسط قطاع غزة؛ نصرة للقدس ودعمًا للمقاومة بالضفة.

وقال القيادي في الحركة سليمان أبو شماس خلال كلمة له، إن

الاحتلال الصهيوني يحلم بالوصول للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وهذا الحلم لن يتحقق.



وأضاف أبو شماس أن سيف القدس ما زال مشرعًا، ولن يغمد ما دام الخطر الصهيوني يحدق بالمسجد الأقصى.



وتابع "نبرق بالتحية للمرابطين بالمسجد الأقصى، وهو خط الدفاع الأول عن قبلة المسلمين الأولى، كما نبرق بالتحية لمقاومي الضفة الغربية، والذين فشل العدو الصهيوني في تعقبهم وإخماد جذوتهم".



وشدد على أن التنسيق الأمني عيب على السلطة ومتنفذيها، وعليها أن تقف خلف المقاومين بالضفة.



ووجه التحية للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وندعو لمساندة الأسرى الإداريين في إضرابهم عن الطعام.