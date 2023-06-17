قاسم يبارك لقناة الأقصى فوزها بالمهرجان العربي بتونس

بارك الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، لقناة الأقصى الفضائية فوزها المستحق بالمركز الأول عن فئة الأخبار في مهرجان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية في تونس.

وقال قاسم مساء الجمعة: "إن هذا الإنجاز لفضائية الأقصى يضاف إلى عملها المتواصل في تمثيل الموقف الوطني الذي يستحقه شعبنا، ويؤكد أن العاملين في فضائية الأقصى وبرغم العمل في الظروف الصعبة وحالة الاستهداف المتكرر للفضائية، إلا أنهم استطاعوا انتزاع مراكز متقدمة في المحافل المختلفة".

وشدد على أن هذا الفوز لفضائية الأقصى يؤكد قدرة الإعلام الوطني الفلسطيني على حمل رواية شعبنا الذي يناضل من أجل حريته واستقلاله وكشف جرائم الاحتلال الصهيوني.