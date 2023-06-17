بدنا_ولادنا حملة على منصات التواصل حول الشهداء الأسرى

شارك مئات النشطاء بحملة على مواقع التواصل تحت شعار (#بدنا_ولادنا)، لتسليط الضوء على شهداء الحركة الأسيرة، وربط ذلك بذكرى إعدام شهداء ثورة البراق الثلاثة محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي، الذين أُعدموا في سجن عكا، والذي توافق ذكرى إعدامهم اليوم السبت (6/17).



واستحضر النشطاء أبطال سجن عكا الذين أعدمتهم سلطات الانتداب البريطاني عام 1930، وربط ذلك بتهديدات المجرم المتطرف بن غفير بإعدام الأسرى عام ٢٠٢٣.

وساهموا بالتعريف بجريمة الاحتلال البشعة التي يحتجز بموجبها مئات الشهداء في مقابر الأرقام ومنهم ١٢ أسيرا ارتقوا في السجون.

وسلط النشطاء الضوء على واقع الأسرى المرضى وإجراءات الاحتلال الفاشية بحقهم، وتركهم يواجهون الموت دون علاجهم أو حتى منحهم قرار الإفراج، والذين كان آخرهم الشهيد الأسير خضر عدنان.

وكتب عدد من النشطاء حول قضية الأسير وليد دقة كنموذج حاضر لترك عذابات السجن تحفر بصماتها على سنوات اعتقاله الممتدة لـ (٣٨) عاما، ورفض الاحتلال الإفراج عنه رغم وضعه الصحي الصعب بسبب إصابته بمرض السرطان.

واشاروا إلى جملة القراءات الفاشية العنصرية التي صدرت عن حكومة نتنياهو - بن غفير والتي كان آخرها إلزام الأسرى دفع ثمن علاجات الأسنان التي تُقدَّم لهم في المعتقلات.

وأكد النشطاء أن عهد المقاومة لا يتبدل ولا يتزحزح عن هدف تحرير الأسرى كما جرى في صفقة وفاء الأحرار وما تبعها من محاولات لأسر الجنود.





🔵🖼 12 شهيد من الحركة الأسيرة يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم#بدنا_ولادنا pic.twitter.com/37MiJ3oM65 — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) June 16, 2023

#بدنا_ولادنا

بدنا كل أسـيـر، وكل جثمان شهـ..ـيد من شـهدائنـا وشـهـداء الحركة الأسيرة، عملًا بمقتضى ما قاله الشيخ الـشهيـد أحمد ياسـين، ووصية شـهـداء ثـورة الـبـراق في ذكراهم. pic.twitter.com/4GVXyYSNBk — إحميد الهمص | Ehmaed Alhams (@AlhamaEhmaedTw) June 16, 2023

ما نراه اليوم من إجرام ابن غفير وغيره في حكومات الاحتلال المتطرفة هي امتداد لسنوات طويلة من الإجرام بحق شعبنا الفلسطيني



237 أسيرًا استشهدوا داخل زنازين الاحتلال #بدنا_ولادنا pic.twitter.com/14ts6RKf0O — khader (@khabdall1) June 16, 2023

الاحتلال يتبع سياسة الاحتجاز لجثامين الأسرى أملاً منه استخدامهم كورقة في ملف التفاوض لإسترداد جنوده، لكنه لا يدرك إلى اليوم أن إدارة المقاومة للملف دقيق ولا يمكن لها أن تنسى رجالها والأيام ستثبت أن قرار الاحتلال لا قيمة له ولا يمكن توظيفه في أي مفاوضات#بدنا_ولادنا#فريق_مجاهدون — علي سمير المدهون ‏‎𓂆 🇵🇸 (@ali_sameer94) June 16, 2023

الأسير وليد دقة نموذج حاضر لترك عذابات السجن تحفر بصماتها على سنوات اعتقاله الممتدة لـ (٣٨) عام! ويرفض الاحتلال الإفراج عنه رغم وضعه الصحي الصعب بعد إصابته بمرض السرطان.#بدنا_ولادنا — أحمد منصور (@abohussam) June 16, 2023