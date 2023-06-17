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بالتزامن مع ذكرى شهداء ثورة البراق

#بدنا_ولادنا حملة على منصات التواصل حول الشهداء الأسرى

الرسالة نت- القدس المحتلة

شارك مئات النشطاء بحملة على مواقع التواصل تحت شعار (#بدنا_ولادنا)، لتسليط الضوء على شهداء الحركة الأسيرة، وربط ذلك بذكرى إعدام شهداء ثورة البراق الثلاثة محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي، الذين أُعدموا في سجن عكا، والذي توافق ذكرى إعدامهم اليوم السبت (6/17).

واستحضر النشطاء أبطال سجن عكا الذين أعدمتهم سلطات الانتداب البريطاني عام 1930، وربط ذلك بتهديدات المجرم المتطرف بن غفير بإعدام الأسرى عام ٢٠٢٣.

وساهموا بالتعريف بجريمة الاحتلال البشعة التي يحتجز بموجبها مئات الشهداء في مقابر الأرقام ومنهم ١٢ أسيرا ارتقوا في السجون.

وسلط النشطاء الضوء على واقع الأسرى المرضى وإجراءات الاحتلال الفاشية بحقهم، وتركهم يواجهون الموت دون علاجهم أو حتى منحهم قرار الإفراج، والذين كان آخرهم الشهيد الأسير خضر عدنان.

وكتب عدد من النشطاء حول قضية الأسير وليد دقة كنموذج حاضر لترك عذابات السجن تحفر بصماتها على سنوات اعتقاله الممتدة لـ (٣٨) عاما، ورفض الاحتلال الإفراج عنه رغم وضعه الصحي الصعب بسبب إصابته بمرض السرطان.

واشاروا إلى جملة القراءات الفاشية العنصرية التي صدرت عن حكومة نتنياهو - بن غفير والتي كان آخرها إلزام الأسرى دفع ثمن علاجات الأسنان التي تُقدَّم لهم في المعتقلات.

وأكد النشطاء أن عهد المقاومة لا يتبدل ولا يتزحزح عن هدف تحرير الأسرى كما جرى في صفقة وفاء الأحرار وما تبعها من محاولات لأسر الجنود.

 

 

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https://alresalah.ps/p/285053

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الأسرى ثورة البراق بدنا ولادنا الشهداء الأسرى

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