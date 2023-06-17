حماس تهنئ حركة المبادرة الوطنية بذكرى انطلاقتها الـ21

قدّمت حركة "حماس"، التهنئة، إلى حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أميناً عاماً وقيادة وكوادر، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لانطلاقة حركتهم.

وتمنت الحركة لهم بدوام التوفيق والنجاح في إنجاز أهدافهم الوطنية، وخدمة الشعب الفلسطيني نحو تحقيق تطلعاته في تحرير أرضه والعودة إليها.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي: "إننا وفي هذه المناسبة، لنعبّر عن اعتزازنا بالعمل مع الإخوة في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ونجدّد التأكيد على أهمية التوافق على استراتيجية نضالية موحّدة، وتعزيز أواصر العمل الوطني المشترك، لمواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية صفاً واحداً، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".