لجنة الأسرى الإداريين تعطي الفرصة الأخيرة لاستكمال الحوار

قالت لجنة الأسرى الإداريين، إنه تقرر إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار بعد الاستجابة لبعض المطالب وتعليق الإجابة على المطالب الأساسية حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر المقبل.

وأوضحت اللجنة أن ذلك جاء بعد جلسة الحوار الأخيرة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي بين ممثلي الحركة الأسيرة وممثلي إدارة سجون الاحتلال والجهات المختصة في متابعة الاعتقال الإداري لدى الاحتلال؛ وبعد التشاور من لجنة الأسرى الإداريين.

وأكدت في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، :على اعتبار هذه الفرصة بمثابة الفرصة الأخيرة للاستجابة لمطالبنا العادلة، وعلى الاستعداد الدائم والجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة العدو لمطالبنا كافة".

ودعت اللجنة في بيانها، شعبنا البطل وكافة المؤسسات الداعمة لقضية الأسرى للاستمرار في دورهم الداعم لحقنا بانتزاع حريتنا وإنهاء هذا الملف الظالم.