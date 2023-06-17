"ابن فرحان" يصل طهران.. في أول زيارة منذ أكثر من عقد

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم السبت، في أول زيارة لوزير خارجية سعودي لإيران منذ أكثر من 10 سنوات.

وبحسب مصادر إعلامية سعودية، فإنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال الزيارة.

وفي مارس آذار الماضي، وقعت إيران والسعودية اتفاق بواسطة الصين، لإنهاء الخلافات الدبلوماسية واستئناف العلاقات بعد قطيعة استمرت 7 سنوات.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الزيارة بأنها حلقة أخرى من تجاح سياسة حكومتها الحالية على حسن الجوار.

بدوره، قال سفير إيران لدى السعودية، على رضا عنايتي، إن العلاقات الإيرانية السعودية هي ائتلاف من أجل السلام والتنمية.

وأضاف "عنايتي" أن تصميم وعزم وجدّية الطرفان على الحوار والدبلوماسية، تبشر بأفق مشرق للتعاون الإقليمي وتحقيق الأمن والتنمية الشاملين.

وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، وصل وفد إيراني إلى الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة، بعد أيام من وصول وفد سعودي لطهران في الـ 8 من الشهر ذاته لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده.