فيديو|| تعرف على تحديثات Google Maps الجديدة

أعلنت شركة "غوغل" عن إطلاق تحديث لخدمات Google Maps، حمل معه العديد من الميزات المهمة والمفيدة للمستخدمين.

ومع التحديث الجديد، بات بإمكان مستعملي Google Maps استخدام شريط تمرير الوقت لمعرفة أحوال الطقس على مدى اليوم، والاطلاع على حالة الازدحامات المرورية ليسهل عليهم التخطيط لرحلاتهم.

وحمل التحديث لمستخدمي الخرائط أيضا ميزة "الاتجاهات السهلة" التي قالت "غوغل" إنها ستعرض المعلومات للمستخدمين بأقل قدر من التفاصيل لتسهل عليهم عمليات البحث، كما ستساعدهم على تتبع مسار رحلتهم من شاشة القفل في أجهزتهم.

وأضيفت لخرائط غوغل تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ تسهل على المستخدمين عمليات البحث عن المطاعم أو الاماكن السياحة أو الأشياء التي يبحثون عنها في أماكن تواجدهم.

ومن الأمور المهمة التي طورتها "غوغل" في خرائطها أيضًا، ميزة العرض الغامر أو Immersive View، إذ أصبحت متاحة للاستخدام في أربع مدن إضافية هي أمستردام ودبلن وفلورنسا والبندقية، كما توسعت خدمات هذه الميزة لتشمل أكثر من 500 معلم مشهور حول العالم.

وتعتمد ميزة Immersive View على الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي لدمج الصور عبر خدمة Street View، إذ توفر رؤية محيطية ثلاثية الأبعاد للمدينة أو المكان الذي يريد الشخص التعرف عليه.

ويمكن للشخص التحليق بشكل افتراضي فوق مدينة معينة ومشاهدتها من الأعلى، والهبوط للتجول في شوارعها أو مراكزها التجارية لاستكشافها من الداخل أيضا.

ومع التحديث الجديد، حصلت خرائط غوغل أيضا على ميزة تساعد المستخدم على تحديث 3 وجهات يريد زيارتها، لتقوم خدمة الخرائط باقتراح أفضل المسارات لرحلته.