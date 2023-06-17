ارتفاع أسعار النفط وتسجيل زيادة أسبوعية

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا أمس الجمعة، محققةً زيادة أسبوعية، حيث أدى ارتفاع الطلب من الصين، وخفض تحالف "أوبك بلس" للإنتاج إلى زيادة الأسعار، رغم توقعات ضعف الاقتصاد العالمي، واحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

وبحسب مصادر إعلامية أمريكية، فقد زاد سعر خام برنت 94 سنتا إلى 76.61 دولارا للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار إلى 71.78 دولارا.

وسجل برنت زيادة أسبوعية بنسبة 2.4 %، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 2.3 %.

وتعززت أسعار النفط هذا الأسبوع بفضل آمال في نمو الطلب من الصين، التي ارتفع لديها إنتاج مصافي النفط في مايو/أيار الماضي، إلى ثاني أعلى مستوياته الإجمالية على الإطلاق.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، إنه من المتوقع مواصلة الطلب الصيني على النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقد تلقت الأسعار الدعم أيضا من الخفض الطوعي لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو/أيار الماضي، إضافة إلى تخفيضات إضافية أعلنتها السعودية ستبدأ اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.

فيما قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف إن "من الواقعي وصول أسعار النفط إلى نحو 80 دولارا للبرميل، وفقًا للمصادر الإعلامية.