منعت دول عربية، أبرزها السعودية والإمارات، عرض فيلم كرتون Spider-Man: Across the Spider-Verse في نسخته الجديدة، بسبب رفض شركات الإنتاج تنفيذ "التعديلات المطلوبة".

وقال حساب "السينما السعودية" التابع للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إنها لن تمنح فيلم "سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر- فيرس" Spider-Man: Across the Spider-Verse رخصة العرض "ما لم تلتزم شركات الإنتاج بتنفيذ التعديلات المطلوبة".

بدوره، أعلن مجلس الإمارات للإعلام، حرصه على المتابعة عن كثب، مؤكدًا أنه "لن يُسمح بعرض أي عمل يُخالف القيم الإماراتية أو معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة".

وكان فيلم "سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر- فيرس" طرح للعرض يوم 2 يونيو/ حزيران الجاري في أمريكا. ورغم ميزانيته المحدودة، مقارنة بتلك الفئة من الأفلام، والتي لم تتجاوز 100 مليون دولار، استطاع العمل حصد إيرادات هائلة وغير متوقعة في دور السينما الأميركية والكندية.

وبلغت الإيرادات الافتتاحية للفيلم 120.5 مليون دولار، أي أكثر من 3 أضعاف ما حققته النسخة الأصلية المتحركة لعام 2018 واستمرت بالنمو وصولا إلى 405 ملايين حتى الآن، ما أكد ما يحظى به العمل من شعبية جارفة والتي لن تلبث أن تتضاعف فور عرضه في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من النجاح العالمي الذي حققه الفيلم، طالب ناشطون عرب بمنع عرض النسخة الجديدة من فيلم "سبايدرمان" الذي كان منتظرا في دور العرض العربية يوم الخميس 22 يونيو/ حزيران الجاري، لما يتضمنه من عبارات وإشارات مؤيدة لمجتمع المثليين والمتحولين جنسيا.

الناشطون اعترضوا على ظهور عبارة "احموا الأطفال المتحولين جنسيا" وقد نُقشت فوق علم المتحولين جنسيا المُعلّق على الجدار في خلفية أحد المشاهد، الأمر الذي دفع البعض للاعتقاد بأن تكون غوين ستايسي؛ الشخصية الرئيسية في الفيلم، متحولة جنسيا.

ويأتي المشهد ضمن توجه أستوديوهات هوليود مؤخرا لتمرير رسائل ضمنية ومباشرة لدعم مثليي الجنس؛ إذ منع فيلم "السنة الضوئية" Lightyear من العرض في 14 دولة عربية وإسلامية في عام 2022.

يشار إلى أن فيلم "سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر-فيرس" هو جزء ثان من ضمن ثلاثية رسوم متحركة تتمحور حول شخصية مايلز موراليس، حيث تدور الأحداث في أكوان خيالية موازية وتجمع بين المغامرة والحركة.

ومن المُفترض أن يصدر الجزء الثالث والأخير العام المقبل.