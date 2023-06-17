بالفيديو والصور|| متظاهرون يغلقون شارع 444 بالطيبة رفضًا لسياسة الهدم

أغلق متظاهرون شارع 444 في مدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني المحتل، رفضًا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي بالتضييق على الفلسطينيين.

جاء ذلك، عقب خروج عشرات المتظاهرين في مدينة الطيبة مساء اليوم السبت، احتجاجًا على سياسة الهدم والتضييق التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق فلسطيني الداخل.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة التضييق على الأرض والمسكن، كما هتفوا شعارات تطالب الحكومة الإسرائيلية بالكف عن ملاحقة أصحاب الأراضي والمزارعين.

وسلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الشهرين الأخيرين، مئات الإنذارات للتحقيق قبل الإخلاء لأصحاب أراض من الطيبة والمنطقة، بالإضافة إلى غرامات مالية.

وجاءت التظاهرة اليوم بعد خطوات احتجاجية، أقرتها لجنة الدفاع عن أراضي الطيبة واللجنة الشعبية.

وفي الأسبوع الماضي، خرجت تظاهرة احتجاجية على شارع 57 قرب قلنسوة، رفضًا لسياسة الهدم.











