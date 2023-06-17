العشرات يتظاهرون في باقة الغربية نصرةً للأسير وليد دقة

تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء اليوم السبت في مدينة باقة الغربية نصرةً للأسير المريض في السجون الإسرائيلية وليد دقة.

ورصد مراسل الجرمق الإخباري مجموعة من اللافتات والهتافات التي رفعها المتظاهرون في الوقفة وأبرزها: "علي علي علي صوتك ذلك يا شعبي بسكوتك"، "علي علي علي الصوت واللي بهتف ما بموت"، "من الجلمة للدامون عهد الأسرى ما بهون".

ويتظاهر الفلسطينيون في باقة الغربية بشكل أسبوعي، تنديدًا بسياسة الإهمال الطبي التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية، ونصرةً للأسير دقة.

وبعد زيارتها الأخيرة لدقة، قالت سناء سلامة في حديث مع الجرمق إن وضع الأسير وليد دقة مستقر وحالته أفضل مما كان عليه الشهر الماضي.

وأضافت "وضع وليد مستقر، ونتمنى أن يظل مستقر، ولكن وضعه يجب أن يتحسن أكثر، حتى يتطور وضعه الصحي للأفضل ليستطيع المشي وتعويض حالة نقصان الوزن، تحديدًا الكتلة العضلية".

وتابعت، "وليد فقد جزءًا كبيرًا من عضلات جسده، ويحتاج لوقت طويل ليستعيد قوته وكتلته العضلية، ليستطيع على الأقل أن يرفع رأسه، فهو الآن لا يستطيع رفع رأسه بسبب عدم وجود عضلات في رقبته".