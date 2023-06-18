محامي معتقلي اللد (للرسالة): تحقيقات هبّة الكرامة حطمت هيبة (الشاباك)‏

قال المحامي تيسير شعبان، محامي معتقلي اللد، إن غالبية المعتقلين على خلفية أحداث هبّة ‏الكرامة التي اندلعت في صيف عام 2021، تعرضوا لمساومات (الشاباك)، ‏الذي انتزع‏ اعترافات ‏منهم تحت طائلة القهر والترهيب.‏

وأوضح شعبان لـ(الرسالة نت) وجود 52 لائحة اتهام انتزعت تحت المساومات والترهيب، كما ‏طلبت المخابرات منهم الاعتراف بأي شيء مقابل إنهاء القضية.‏

وذكر شعبان أنّ دخول (الشاباك) على خط التحقيقات، "تسبب في اهتزاز صورته لدى المجتمع ‏الفلسطيني، فلم يعد هناك خوف من هذه التحقيقات التي كانت تمثل (بعبعا) في وقت سابق، ‏خاصة وأن الشاباك كشف نفسه في آلية التحقيق".‏

ورأى شعبان أن أوساطا من الشاباك تعترف بخطأ تدخلهم بقضية الهبّة والتحقيقات فيها، وأنّ هذا ‏الملف لم يكن بحاجة ليكشفوا فيه عن آليات تحقيقاتهم.‏

وذكر أن 15 معتقلا لا يزالون يقبعون في السجون على خلفية أحداث هبّة الكرامة.‏