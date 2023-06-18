مخابرات السلطة تختطف رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن

اختطفت مخابرات السلطة في رام الله مساء الأحد، رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن، وذلك بعد الاعتداء عليه بشكلٍ وحشي.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة اعتقال أجهزة السلطة لرئيس المجلس حسن من أمام منزله برام الله، وذلك بعد الاعتداء عليه بالهراوات وغاز الفلفل.

ويأتي اعتقال عبد المجيد حسن رئيس مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت، قبل ساعات من إعلان تشكيل المجلس الجديد في الجامعة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق النشطاء والطلبة الجامعيين والأسرى المحررين والشخصيات الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية، وسط تنديدٍ حقوقي ومطالبات بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

ومددت أجهزة السلطة اعتقال الطالب بجامعة بيرزيت يحيى فرح قاسم لمدة 7 أيام في زنازينها، علماً بأنه قد تعرض للتعذيب الشديد، وقد صدر قرار بالإفراج عنه قبل أيام، ولم يتم تنفيذ القرار.

واعتقلت أجهزة السلطة في رام الله شقيق قاسم الشاب أحمد أثناء توجهه أمس، للمشاركة في الاعتصام المفتوح داخل جامعة بيرزيت، رفضاً للاعتقال السياسي الذي طال عدداً من طلبة الجامعة.

وتعتقل أجهزة السلطة في رام الله ثلاثة طلاب من جامعة بيرزيت، وهم: "عبد الله أبو قياص، ويحيى قاسم، وعبد الغني فارس"، لليوم الـ6 على التوالي.