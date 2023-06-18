منظمة الصاعقة تستنكر اعتقال السلطة رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت

استنكرت منظمة الصاعقة، بشدة اختطاف أجهزة أمن السلطة الطالب عبد المجيد ماجد حسن رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت والاعتداء عليه.

وقالت المنظمة، في تصريح صحفي، مساء اليوم الأحد، "إن اختطاف الطالب عبد المجيد حسن من أمام منزله في رام الله بطريقة همجية ومرفوضة ضمن سياسة الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء والفاعلين في العمل النقابي والوطني وهذه السياسة، تخدم العدو الصهيوني بشكل مباشر".

وطالبت أجهزة أمن السلطة الإفراج الفوري عن الطالب عبد المجيد حسن وكل زملائه المعتقلين على خلفية سياسية ونقابية ووطنية في سجون السلطة.

ودعت كل قوى شعبنا المطالبة بوقف كافة الاعتقالات ضد الطلبة الناشطين نقابيا وسياسيا.