الكتلة الإسلامية: اعتقالات السلطة لن توقف مسيرة عمل الكتلة الوطني

أصدرت الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية، مساء الأحد، بيانا للتعقيب على اختطاف أجهزة السلطة لرئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، وما سبقها من ملاحقة واعتقال لكوادر الكتلة.

وقالت الكتلة في بيانها، "إن أجهزة أمن السلطة واهمة إذا ظننتم أن عقارب الساعة ستعود للوراء، أو أن القمع والعدوان والإجرام سيوقف مسيرة عمل الكتلة الوطني والنقابي".

وشددت الكتلة على أن حملة أجهزة السلطة الانتقامية ستكون وقوداً لاكتساح كل جامعات الضفة في العام المقبل.

وطالبت القوى والشخصيات والفعاليات الوطنية والمبادرات المطالبة بإنهاء الانقسام باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الإجرام الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة بملاحقة واعتقال وتعذيب طلبة جامعات الضفة

وأضافت:" كما نطالب المؤسسات الحقوقية والقانونية بالوقوف عند مسؤوليتها تجاه انتهاكات أجهزة أمن السلطة".

وتابعت الكتلة في بيانها:" نطالب إدارات الجامعات بإعلان موقف واضحٍ ضد ممارسات أجهزة أمن السلطة وتنكيلها بالطلبة وتعطيل حياتهم الدراسية

كما وطالبت بالتحرك القانوني والحقوقي وممارسة كل ضغط ممكن للإفراج عن الطلبة وتوفير الحماية لهم.