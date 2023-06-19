نعيم: إقرار الخطط الاستيطانية يعكس عقلية حكومة الاحتلال الفاشية

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحماس باسم نعيم، :"إن تفويض الحكومة الصهيونية للوزير الارهابي بتسليئل سموترتش بإقرار الخطط الاستيطانية الجديدة، يعكس عقلية هذه الحكومة الفاشية التي لا تعير أي اهتمام للقرارات والقوانين الدولية، ومعنية بتفجير المنطقة في إطار أيديولوجيتها الدينية المتطرفة".

وأوضح نعيم، في تصريح صحفي الأحد، أن تكليف سموترتش بهذه المهمة صفعة لكل المؤتمرين في العقبة وشرم الشيخ، الذين حاولوا تكبيل مقاومة شعبنا مقابل وعود زائفة بوقف الاستيطان واجتياح المدن.

وأضاف: "ما يقوم به العدو الصهيوني يوميًا من قتل وتشريد وتهويد وسرقة للأراضي والمقدرات، رغم الموقف الإقليمي والدولي الرافض، يؤكد أنّ هذا العدو لا يردعه إلاّ القوة والمزيد من الفعل الثوري المقاوم".