النائب قرعاوي: الاحتلال يقف عاجزاً حين المواجهة المباشرة مع مقاومة جنين

أشاد النائب فتحي قرعاوي بمقاومة جنين الباسلة، والتي كبّدت الاحتلال وقواته خسائر فادحة خلال اقتحامه اليوم الاثنين.

وبيّن أنّ استخدام الاحتلال للقوة المفرطة في جنين وعودته لتنفيذ مهامه العسكرية بالطائرات لأول مرة منذ 20 عامًا، دليل جبن وضعف أمام قوة وصمود المقاومة، لافتًا أن الاحتلال لا يجرؤ على المواجهة المباشرة مع المقاومين.

وأوضح أنّ المقاومين في جنين أفشلوا محاولات الاحتلال اجثتات المقاومةِ رغم استخدامه القوة والبطش والشديد.

واعتبر أن ردّ المقاومة فعلٌ طبيعي على ما يجري من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا أن المقاومة أرسلت رسالة للاحتلال بأنها عصية على الانكسار.

ودعا الجماهير الفلسطينية لمساندة جنين ومقاومتها عبر الخروج لنقاط التماس في كافة مدن الضفة، لتوجيه رسالة إلى جنين بأن الشعب الفلسطيني بأكمله يقف مع مقاومتها وأهلها الذي يتعرضون لعدوان إسرائيلي همجي.

في الوقت ذاته، دعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للالتفات إلى ما يجري من جرائم ينفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، معبرًا عن استيائه من الموقف الدولي من تلك الجرائم.

واستُشهد 3 مواطنين وأُصيب العشرات، صباح اليوم الاثنين، في اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية، فيما أصيب 6 جنود إسرائيليين، وأعطبت آليات عسكرية للاحتلال خلال كمينٍ للمقاومةِ.