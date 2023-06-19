حماس تزف شهداء جنين وتؤكد أنّ المقاومة لا تُكسر

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهداء جنين الفتى أحمد صقر (15 عامًا)، والشاب خالد عصاعصة (21 عامًا)، والشاب قسام أبو سرية (29 عامًا)، الذين ارتقوا بنيران قوات الاحتلال خلال الاقتحام الهمجي، وتبارك تصدي المقاومة البطولي بالرصاص والعبوات المتفجرة لقوات الاحتلال المهاجمة وإيقاع إصابات مباشرة في صفوفها.

وأكدت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الإثنين أن دخول الاحتلال مدن الضفة الأبيّة ليس نزهة، ولن يلقى جنوده من أبطال شعبنا سوى النار، مشددة على أنّ الكمين المُحكم الذي نصبته المقاومة الباسلة في جنين لقوات الاحتلال التي اقتحمت محيط المخيم فجر اليوم، ولجوء الاحتلال لقصف المنطقة بصواريخ من طائرات مروحية لأول مرة منذ عقدين، يعكس ضعف الاحتلال على الأرض في مواجهة قوة وصلابة المقاومين الأبطال المدافعين عن شعبنا وأطفالنا، ويؤكد جاهزية المقاومة للنيل من الاحتلال الفاشي الغاشم.

وبيّنت أن مقاومة شعبنا لن تُكسر، وستبقى الضفة المحتلة خزانًا للثورة ومددًا للانتفاضة المستمرة، وأنّ كل مدن الضفة ومقاوميها متأهبون للرد على العدوان والتأسّي بالملحمة البطولية في جنين، وليعلم العدو أن صاحب الحق لا يُهزم مهما زادت الجرائم وبلغت التضحيات، وأن القدس والأقصى يستحقان المهر الغالي والنفيس.