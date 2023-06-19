حماس تدين اقتحام جماعات صهيونية لدير مار الياس بحيفا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اقتحام جماعات صهيونية دينية متطرفة، لدير مار الياس بمدينة حيفا، وتأدية صلوات تلمودية داخله، تحت حماية شرطة الاحتلال، تمهيداً لتهويده.

وعدّت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الإثنين، هذه الخطوة اعتداءً خطيراً على مقدسات شعبنا الفلسطيني وتراثه، يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الفاشية التي تستهدف وجود شعبنا على أرضه.

وعبرت الحركة عن رفضها لأي خطوة صهيونية من شأنها المساس بمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالتحرّك الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال الفاشي ومستوطنيه بحق الأماكن المقدّسة ودور العبادة، ومحاسبة المجرمين الصهاينة على انتهاكاتهم واعتداءاتهم المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحيّة.