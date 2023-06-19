إهمال طبي وغرامات مالية باهظة بحق الأسير نضال جبارين من أم الفحم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، تفاصيل الوضع الصحي والقانوني للأسير نضال يوسف جبارين ( 32عاماً) من مدينة أم الفحم، وذلك بعد زيارة محامي الهيئة فادي عبيدات له في سجن النقب.

وقالت الهيئة، إن، "نضال يعاني جبارين من ضغط دم مرتفع وقرحة بالمعدة وبواسير، وقد خضع لفحوصات طبية، كانت نتيجتها ضرورة إجراء عملية جراحية للأسير، إلا أن ادارة السجن تماطل كعادتها، وتكتفي بإعطائه المسكنات".

وتابعت الهيئة أن، "نضال معتقل منذ تاريخ 29/10/2015 ومحكوم 8 سنوات، وقد فرضت عليه محكمة الاحتلال تعويض بقيمة ( 120,000) مائة وعشرون ألف شيكل بالإضافة إلى غرامة بقيمة (75000) خمسة وسبعون ألف شيكل، حيث تتبع محاكم الاحتلال العسكرية نظام فرض الغرامات المالية والتعويضات لمعاقبة الأسرى تحت ذريعة قضايا لا تتناسب نهائيا مع المبالغ الخيالية التي تطلب، كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، ولا يتم إطلاق سراح الأسير بعد انتهاء محكوميته إلا بشرط دفع كافة الالتزامات المالية المجحفة بحقه".