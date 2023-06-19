مقال: مجزرة المدرعات في جنين :قنابل المقاومة تفجر أحلام الاحتلال في حملة واسعة وناجعة

قدّم الفلسطينيون في جنين خمسة من شهدائهم البررة وأكثر من 90 جريحا في سبيل صد عدوان الاحتلال الغاشم، كانت المقاومة في جنين هذه المرة أكثر جهوزية ونجحت في تحطيم وتهشيم أربعة أساطير صهيونية معا :

الأولى أسطورة اليمام وهي الوحدة القطرية لمحاربة "الارهاب" والتي تتبع إداريا لحرس الحدود والشرطة، وتم تشكيلها بالأساس لحماية مطار بن غوريون في أعقاب عملية الياباني كوزوموتو 1972، ويستعين بها الشاباك باستمرار، وتتكون من اربع مجموعات :

.فرقة التوجيه والتجوال.

.فرقة الاقتحام والاختراق.

.فرقة القرود.

.فرقة الانتظار والدعم اللوجستي.

ويكون في العادة معها كلاب وطائرة مسيرة، وتتميز بكلابها المدربة من كلا الجنسين الانسان والحيوان ،يُذكر أن إسرائيل اعترفت باصابة خمسة من مستعربي اليمام في منطقة الجابريات مخيم جنين.

الاسطورة الثانية وهي وحدة عوكتس، وهي وحدة الكلاب المدربة والتي اصيب منها اثنين من الجنود في جنين وترافق في العادة كافة وحدات "رأس الحربة" في سلاح البر المهترئ في إسرائيل يُشار إلى أن تدريب جندي وكلبه "او كلب وجنديه" تكلف الدولة نحو 4 مليون شيكل في السنة، ومن أشهر من واجه هذه الوحدات المجاهد القسامي نصر عصيدة من تل – نابلس .

أما الاسطورة الثالثة فهي مركبة الفانتار أي الفهد بالعربية والتي أعلن الاحتلال قبل أيام الانتهاء من تحصينها وتحديداً لمواجهة عبوات نابلس وجنين، الا أن مقاتلو جنين قد أوسعوها ضرباً حتى خرجت عن الخدمة وأجبرت الاحتلال أن يفتح تحقيقاً في هذه الفضيحة التي ستشكل ضربة في مجال الوعي، اضافة للتكاليف المالية الباهظة.

وأخيرا الاسطورة الرابعة وهي أحلام سموتريتش المعتوه في عملية عسكرية أوسع من كاسر الامواج المستمرة وبشراسة منذ اشهر دون نتائج تذكر وهي عملية كااسور الواقي 2002 والتي ما زالت تداعب خيال المستوطنين وعلى رأسهم سموتريتش وبن غفير ولكنها أيضا تقض مضاجع نتنياهو وغالنت وهيرتسي هليفي الذين يرفضونها حتى اللحظة لأسباب مهنية، أي أن اثمها أكبر من نفعها على أمن وسياسة إسرائيل بالمفهوم الأوسع الذي لا تدركه العقول الصغيرة لسموتريتش وبن غفير، ويبدو ان أحد نتائج العملية الفورية قد بدأ يظهر من خلال النية في الغاء قرار اقتحام قبر يوسف، ودراسة تغيير المركبات التي ستستخدم في شمال الضفة. اخيرا هذا هو الشعب الفلسطيني اذن وهذه هي الضفة الغربية إن همهمت او زمجرت في وجه الاحتلال ،أما من يعتقد ان في التعاون والتنسيق مع اليمام وأغوز والفهود الخلاص للشعب الفلسطيني فها هو دليل آخر على ضعف وتآكل هذا الاعتقاد.