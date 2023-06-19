البرغوثي للرسالة: لا يمكن الحديث عن مقاومة شاملة في ظل اعتقالات سياسية

أكدّ د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، ضرورة وقف وإنهاء التنسيق الأمني، والانتهاء الفوري من حالة ازدواجية الموقف السياسي للسلطة الفلسطينية، على ضوء الاجتياح (الإسرائيلي) لمخيم جنين.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب 76 آخرين، كما أصيب 7 من جنود الاحتلال في كمين نصبته المقاومة خلال اجتياح قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم، واستمر لساعات عدة.

وقال البرغوثي لـ"الرسالة نت": "لا يمكن الحديث عن مقاومة شاملة في ظل اعتقالات سياسية مستمرة، كما لا يمكن البقاء في حالة التفرج دون إنهاء التنسيق الأمني والتحلل من اتفاق أوسلو وعدم وجود قرارات سياسية تواجه الاحتلال".

وأكدّ أن ما يحدث في الضفة أخطر من أي وقت مضى :"يجب أن يدرك الجميع حاجتنا لتوحيد الصفوف والطاقات وتجنب ما يمكن أن يؤذي وحدتنا".

وشنّت أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من طلبة الكتلة الإسلامية، على ضوء نتائج الانتخابات الطلابية الأخيرة في جامعات الضفة.