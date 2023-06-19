النائب زعارير: محاولات الاحتلال لإطفاء جذوة المقاومة ستبوء بالفشل

قال النائب باسم زعارير إن "محاولات الاحتلال لإطفاء جذوة المقاومة، في شمال الضفة الغربية المحتلة ستبوء بالفشل".

وأكد زعارير على أن الشعب الفلسطيني تعود على التضحيات وعلى تشييع الشهداء، لأنه يعلم أن الحرية والاستقلال ثمنه الأرواح ودونه الدماء، موضحاً أن ظاهرة المقاومة المسلحة أصبحت أيقونة لدى الشباب الذين يتغنون بإبداعات المقاومين، لذلك نرى تعاظم نشاطهم.

وأشار إلى أن تعاظم التفاف الجمهور الفلسطيني كحاضنة لهذه المقاومة، وهذا ما يجعل من الصعوبة على الاحتلال أن ينهي هذه الحالة المميزة في تاريخه.

وبيّن أن ما جرى اليوم من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين هو ضمن خطة لتصفية ظاهرة المقاومة المسلحة في شمال الضفة، تحسبًا لامتداد هذه الظاهرة إلى باقي مدن الضفة الغربية وتحسبًا لتطور العمل المسلح حيث تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة في كل عملية اقتحام.

وأضاف أن ما خشيه الاحتلال من تطور أداء المقاومة قد ظهر اليوم واضحًا وجليًا، إذ كان الرد نوعيًا وغير متوقع ولم يأخذه الاحتلال في الحسبان، فقد بدت كمائن المقاومين محكمة وتسديدها قوي حيث قاموا بتفجير عبوات وإعطاب عدد من المدرعات المصفحة كما يظهر في صور سيارات الاحتلال التي تم إخراجها من الخدمة، وكما أعلن إعلام الاحتلال عن عدد من الاصابات في صفوف جنوده منها إصابات خطرة.

وذكر زعارير أن أداء المقاومة اليوم على الأغلب سيجعل قادة الاحتلال يعيدون حساباتهم في التعامل مع جنين، منوهاً إلى أن شعبنا أثبت للاحتلال على طول مسيرة الكفاح أن قتل المقاومين وارتقاء الشهداء، يعتبر من أهم عوامل تغذية العمل المقاوم، فالشهيد أيقونة الصمود والدفاع عن الحق وهو بالتالي مثل أعلى لغيره .

ولفت إلى أن أكثر ما يتسبب بالأذى لأبناء شعبنا الشرفاء والمقاومين هو التنسيق الأمني، وتفاهم الاحتلال والسلطة على إنهاء حالة المقاومة، تطبيقا لقرارات القمم في شرم الشيخ والعقبة والذي تشارك فيه السلطة.

واستُشهد خمسة فلسطينيين؛ بينهم طفل، وأُصيب العشرات اليوم الاثنين، في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية، أسفرت أيضًا عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، وإعطاب آليات عسكرية.

ودارت مواجهات عنيفة في مناطق عدة، أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام.

وأعلنت كتائب القسام في مخيم جنين عن تمكن مجاهدينا من إيقاع قوة من جيش الاحتلال في كمين محكم، وإمطارها بوابل من العبوات المتفجرة ثم تلاها زخات كثيفة من الرصاص.

وتحدت كتائب القسام العدو الصهيوني بأن يكشف عن الإصابات المحققة، والخسائر التي لحقت في صفوف جنوده و قواته.

واعترف جيش يعترف بإصابة طائرة مروحية من نوع "أباتشي" برصاص المقاومين في جنين، اليوم، كما اعرف سابقا بإعطاب 7 آليات عسكرية.