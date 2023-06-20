مواطن من غزة يتبرع بـ17 ألف دولار على الهواء مباشرة

تبرع شاب فلسطيني، صباح اليوم الاثنين، بـ17 ألف دولار على الهواء مباشرة خلال حملة إذاعية لإغاثة أهالي قطاع غزة.

وفي الحملة التي أطلقتها، إذاعة صوت الأقصى تحت عنوان "أجود الناس"، تلقت الإذاعة اتصالاً من شاب كشف أنه باع سيارته بمبلغ 17 ألف دولار، وخلال بيعه السيارة تلقى اتصالاً هاتفياً بقبوله في وظيفة تقدّم لها في وقت سابق.

وفق متابعة وكالة الرأي، فإن الشاب وفور توقيعه عقد التوظيف، قرر التبرع بمبغ 17 ألف دولار لحملة "أجود الناس".

وبثت الإذاعة مشهداً من كواليس التبرع، ظهر فيه صوت المواطن المتبرع.

وشكرت الإذاعة المواطن، داعية الله أن يبارك له في ماله ومال المتبرعين ضمن الحملة.

وأوضحت الإذاعة أنها ستستقبل التبرعات في مقر الإذاعة ومن خلال مندوبي الحملة بمحافظات قطاع غزة طيلة أيام العشر من ذي الحجة.

وأوضحت أن الحملة الخيرية الكبرى "أجود الناس 3" عبر أثير إذاعة الأقصى تهدف لجمع التبرعات لصالح الفقراء في عيد الأضحى المبارك