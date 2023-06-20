المسار الثوري: المقاومة تتصاعد وترسم معادلات ردع جديدة

باركت حركة المسار الثوري البديل "عملية رام الله البطولية" التي أسفرت عن مقتل 4 صهاينة وجرح 4 آخرين، مؤكدة أن العمليات الفدائية المتصاعدة "في عموم فلسطين المحتلة وفي الضفة بشكل خاص ستغير معادلات القوة والردع في مواجهة الإستيطان".



وأشارت مصادر الحركة في تصريح خاص "هذه العمليات الفدائية النوعية التي أوقعت نحو 30 قتيلاً صهيونياً ونحو 220 جريجاً منذ بداية العام الحالي، وتصاعد المقاومة المسلّحة في الضفة الفلسطينية المحتلة هي معادلة الرّدع الفعّالة في مجابهة قوات الاحتلال والاستيطان من جهة، ومواجهة نهج الاستسلام والتطبيع من جهة أخرى.



ونوهت المصادر إلى "تعاظم قدرة المقاومة الفلسطينية على تكبيد كيان العدو خسائر اقتصادية كبيرة وفي موسم سياحي يسعى العدو لتحقيق وجني مليارات منه خلال أشهر قليلة".



وجددت الحركة دعوتها "كافة القوى الأممية الشعبية وحركات التحرر حول العالم وحركة المقاطعة الدولية إلى دعم واسناد المقاومة المسلّحة في فلسطين والمنطقة، والتعبير عن رفضها للسياسات الأمريكية والأوروبية، واعلان موقفها المبدئي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني ونهج المقاومة والتحرير" بحسب قولها.