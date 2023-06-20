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^200 مثال: غزة العزة

تعرف على السيرة الذاتية لمنفذي عملية عيلي البطولية

الضفة المحتلة- الرسالة نت

الشهيد القسامي مهند شحادة

- أسير محرر من قرية عوريف جنوب نابلس.

كادر في الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية وأمير كلية الرياضة السابق.

- يبلغ من العمر 26 عاما.

- خريج كلية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

- معتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة، والتي واصلت اعتقاله 17 يوماً دون توجيه أي تهمة له.


 الشهيد القسامي خالد مصطفى عبد اللطيف صباح

- أسير محرر من قرية عوريف جنوب نابلس.

- يبلغ من العمر (24 عاما)

- تعرض سابقًا لإصابة في قدمه خلال مواجهات مع الاحتلال لازمته أوجاعها حتى ارتقى شهيدا اليوم

- تعرض للاعتقال السياسي في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالضفة برفقة عدد كبير من أبناء قرية عوريف إبان معركة "سيف القدس".

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