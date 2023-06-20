تعرف على السيرة الذاتية لمنفذي عملية عيلي البطولية

الشهيد القسامي مهند شحادة



- أسير محرر من قرية عوريف جنوب نابلس.



كادر في الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية وأمير كلية الرياضة السابق.



- يبلغ من العمر 26 عاما.



- خريج كلية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس.



- معتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة، والتي واصلت اعتقاله 17 يوماً دون توجيه أي تهمة له.





الشهيد القسامي خالد مصطفى عبد اللطيف صباح



- أسير محرر من قرية عوريف جنوب نابلس.



- يبلغ من العمر (24 عاما)



- تعرض سابقًا لإصابة في قدمه خلال مواجهات مع الاحتلال لازمته أوجاعها حتى ارتقى شهيدا اليوم



- تعرض للاعتقال السياسي في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالضفة برفقة عدد كبير من أبناء قرية عوريف إبان معركة "سيف القدس".