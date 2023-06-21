مطالبات لإدارة بايدن بالتحقيق في استخدام أسلحة أميركية بجنين

طالب فلسطينيون وحقوقيون في الولايات المتحدة الأميركية من الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكين، بالتحقيق وادانة استخدام جيش الاحتلال (الاسرائيلي) أسلحة أميركية في الهجوم الذي شنه على مدينة جنين قبل يومين وخلف 6 شهداء وعشرات الجرحى.

ويستند الفلسطينيون في مطالبهم على "مقاطع فيديو" توثق استخدام جيش الاحتلال لمروحية "أباتشي" الأميركية المشهورة في قصف مواقع في المدينة واستخدام أسلحة أميركية أخرى في الاعتداء على المواطنين فيها، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون المساعدة الخارجية وتعديل "قانون ليهي"، الذي بموجبه يحظر على الحكومة الأميركية تقديم المساعدة العسكرية للوحدات العسكرية الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.

المصدر: القدس