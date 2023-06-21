حماس تنعى الشهيدين نغنغية وسنان وتؤكد استمرار شعبنا في الدفاع عن نفسه

زفّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أبناء شعبنا الشهيدة الطفلة سديل غسان نغنغية (15 عامًا)، التي ارتقت صباح اليوم متأثرة بجراح أصيبت بها بنيران قوات الاحتلال خلال العدوان الأخير على جنين الإثنين الماضي، والشهيد ناصر صالح سنان (55 عامًا)، الذي ارتقى مساء الثلاثاء متأثرًا بإصابته بشظايا عيار ناري في الرأس خلال عدوان الاحتلال على جنين قبل شهر.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي صباح اليوم الأربعاء أن شعبنا ورغم التضحيات العظيمة، سيواصل دفاعه عن نفسه وأرضه ومقدساته، وسينتزع حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس رغم أنف الاحتلال الفاشي الزائل لا محالة.