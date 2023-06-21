الناشطة حمد: روّاد الكتلة الإسلامية يشكلون الحالة النضالية للرد على جرائم الاحتلال

أكّدت الناشطة سمر حمد أن رواد الكتلة الإسلامية يشكلون الحالة النضالية في الردّ على جرائم الاحتلال واعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنّ اعتداءات أجهزة السلطة على طلبة "الكتلة الإسلامية" تسهم في شرخ النسيج المجتمعي الفلسطيني.

وأوضحت أن سياسات وممارسات أجهزة السلطة تأتي في سياقِ التغول على صوت وإرادة وفكر الشباب الفلسطيني.

ودعت لتكثيف جهود جميع المؤسسات والفصائل والقوى لمواجهةِ هجمات الاحتلال الشرسة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي وقتٍ سابقٍ، نعت حركة "حماس" منفذي عملية إطلاق النار جنوب نابلس، خالد مصطفى صباح، ومهند فالح شحادة، مؤكدةً أنهما من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام.

وقالت حماس إن "العملية البطولية التي سطرها أبناء القسّام في ضفة العياش تأتي ثأرًا لدماء القادة الشهداء الذين طالتهم يد الغدر (الإسرائيلية) في غزة، ورداً على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك وعدوانه على نابلس وجنين.

وكانت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية دعت للمشاركة في وقفة العز والوفاء إكرامًا لأبطال عملية "عيلي" البطولية والتي نفذها الشهيد القسامي ابن الكتلة الإسلامية "مهند فالح شحادة" والشهيد القسامي البطل "خالد صباح"، وذلك اليوم الساعة 12:30 ظهرًا في حرم الجامعة الجديد في الساحة الرئيسية.