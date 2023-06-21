حماس تدين اعتداء الاحتلال على شعبنا العربي في الجولان المحتل

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاعتداء الآثم الذي قامت به قوات الاحتلال الصهيوني، على جماهير شعبنا العربي السوري في الجولان المحتل، خلال وقفتهم الاحتجاجية أمس ضد قرار الاحتلال سلب أراضيهم الزراعية، بذريعة بناء "توربينات" هوائية.

وعبّرت في تصريح صحفي الأربعاء عن دعمها وتضامنها مع أهلنا من أبناء الجولان السوري المحتلّ، مؤكّدة أن كل سياسات الاحتلال من تهويد وتهجير، ومحاولات لطمس الهوية العربية للأراضي المحتلة؛ ستنكسر أمام الإرادة الحرة لشعبنا الفلسطيني ولشعوبنا العربية التي لن تنسى أراضيها ومقدساتها، وستبقى على عهدها حتى دحر الاحتلال الصهيوني الفاشي.