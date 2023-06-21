رئيس بلدية ترمسعيا للرسالة: المستوطنون يطبقون بالكامل على القرية

قال رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، إن جماعات المستوطنين شنّت هجوما على القرية منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم، مخلفة 30 إصابة بينها حالات حرجة.

وأوضح أديب في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ الهجوم على القرية المحاذية لمستوطنة شيلو، شارك فيه المئات من المستوطنين، وخلّف حرق 15 منزل، و50 سيارة وأراض زراعية في البلدة.

وأكدّ أن هجمات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية لا تزال مستمرة بتواطؤ من الاحتلال.

وذكر أديب أنه لا فرق بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، مضيفًا: "هجوم المستوطنين على القرية مستمر ونطالب المجتمع الدولي التدخل لحمايتنا".

وأوضح أن البلدة محاطة بعديد البؤر الاستيطانية، وتتعرض بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين، متابعا: "ليس لدينا سوى بعض الحجارة لندافع بها عن أنفسنا".