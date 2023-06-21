الأطر الطلابية تعلن التشكيل النهائي لمجلس طلبة جامعة بيرزيت

أعلنت الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، التشكيل النهائي للمجلس لدورة عام 2023 - 2024.

وأعلن عن تشكيل مجلس الطلبة خلال مؤتمر صحفي في جامعة بيرزيت، في ظل استمرار اعتقال رئيس مجلس الطلبة الطالب عبد المجيد حسن.

وقالت كتلة الوفاء الإسلامية: "يشرفنا أن تحمل هذه الدورة في مجلس الطلبة القادم اسم الشهيد القائد خضر عدنان".

وأكدت الأطر الطلابية على رفض الاعتقال السياسي على خلفية النشاط الطلابي والنقابي في كافة أرجاء الوطن.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن لليوم الـ3 على التوالي، فيما علقت الأطر الطلابية الدوام أمس الثلاثاء احتجاجا على اعتقال الكوادر الطلابية.

كما اعتقلت أجهزة السلطة أمس، الطالب في الجامعة فوزي أبو كويك، وتواصل اعتقال عبد الله أبو قياص ويحيى قاسم وعبد الغني فارس.

وفازت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس بانتخابات مجلس الطلبة التي جرت في نهاية مايو الماضي، في جامعة بيرزيت برام الله، بمشاركة 9371 طالباً وطالبة من الجامعة، بنسبة تصويت بلغت 76%.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية 4481 صوتاً، مقابل 3539 صوت لصالح الشبيبة بعد فرز صناديق كليات العلوم والاقتصاد والآداب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وكمال ناصر.