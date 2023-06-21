يواصلُ الاحتلال وحكومته العنصرية الفاشية المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والتي التهمت أراضي المواطنين.

واتفق اليوم الأربعاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه وماليته على تعزيز بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي".

وجاء قرار الاحتلال عقب العملية البطولية التي نفذها القساميان خالد مصطفى صباح ومهند فالح، وأدت لمقتل 4 مستوطنين وإصابة عدد آخر في مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله.

ونعت حركة "حماس" أمس الثلاثاء الشهيدين وهما من بلدة "عوريف"، مؤكدة أن العملية البطولية تأتي رداً على عدوان الاحتلال أول أمس الاثنين على جنين.

وتابعت في بيانٍ لها "ولتلتقي ضربات المقاومة المتصاعدة في جنين وسلواد ومن كل مكان، وتتصدى لجرائم الاحتلال وتواجه غطرسته".