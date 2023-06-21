أجهزة السلطة تمدد اعتقال رئيس مجلس طلبة بيرزيت عبد المجيد حسن

مددت أجهزة السلطة، اليوم الأربعاء، اعتقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن.

وقام جهاز مخابرات السلطة في رام الله بتمديد اعتقال رئيس مجلس الطلبة في الجامعة عبد المجيد حسن لمدة 10 أيام.

ويأتي هذا التمديد بالتزامن مع إعلان الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت، التشكيل النهائي لمجلس الطلبة لدورة عام 2023 – 2024، في ظل استمرار اعتقال رئيس مجلس الطلبة الطالب عبد المجيد حسن.

وقالت كتلة الوفاء الإسلامية في مؤتمر بالجامعة: "يشرفنا أن تحمل هذه الدورة في مجلس الطلبة القادم اسم الشهيد القائد خضر عدنان".

ووفق تشكيلة المجلس، فإن الرئيس الفخري لمجلس المطارد مصعب اشتية والمعتقل لدى السلطة منذ أشهر، والرئيس المنتخب عبد المجيد حسن المعتقل لدى السلطة منذ 3 أيام.

كما يضم المجلس الطالب عبد الغني فارس سكرتير لجنة التخصصات، وهو معتقل لدى أجهزة السلطة منذ 9 أيام بالإضافة إلى الطالبين في الجامعة عبد الله أبو قياص، ويحيى قاسم.

وكانت الأطر الطلابية علقت الدوام في الجامعة أمس الثلاثاء، احتجاجا على اعتقال أجهزة السلطة لرئيس المجلس وعددًا من الكوادر الطلابية.