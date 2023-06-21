مرة: كلام لازاريني بتوقف “الأونروا” خطير ويهدد مستقبل اللاجئين

قال مسؤول العمل الجماهيري في حركة حماس بلبنان *رأفت مرة* إن حديث المفوض العام للأونروا عن توقف عمل وكالة الغوث في الأشهر القليلة القادمة بسبب عجز الموازنة “هو كلام خطير يهدد بتوقف الأونروا وتعطُل خدماتها وإلحاق الضرر باللاجئين الفلسطينيين”.

وأشار مُرّة إلى أن توقف الأونروا عن العمل وعن تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين “يهدد مستقبل نحو 9 مليون من اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان”.

مبيناّ أن ذلك “يتركهم أمام مصير مجهول، ويؤشر لنكبة جديدة لها انعكاسات مباشرة على الدول المستضيفة للاجئين وعلى الأمن والأستقرار.

وأوضح مُرة لموقع "فيميد للإعلام" أن اللاجئين الفلسطينيين أكدوا دائما تمسكهم بوكالة الاونروا الدولية “بصفتها مسؤولة عن إغاثتهم ورعايتهم” بحسب وصفه.

وأضاف مُرة أن كلام لازاريني “يعكس وجود رغبة دولية في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإعلان وفاة وكالة الأونروا على مراحل”.

وحذّر مُرة من “الصورة القاتمة التي رسمها المفوض العام للاونروا” والتي يدق فيها ناقوس الخطر من مستقبل صعب ومأساوي للاجئين الفلسطينيين.

وطالب مُرة الأمم المتحدة والدول المانحة، بتوفير موازنة عاجلة للأونروا كي تواصل مهامها في تلبية الخدمات الأساسية للاجئين.

يُذكر أن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، كان قد صرّح أمس الثلاثاء 20/ يونيو أن الوكالة قد تتوقف عن العمل اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل، إذا لم تحصل على موارد مالية إضافية من الدول الأعضاء.