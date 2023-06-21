إدارة بيرزيت: نجري اتصالات مكثفة للإفراج عن الطلبة المعتقلين لدى السلطة 

قال مجلس إدارة جامعة بيرزيت، إنه يجري اتصالات مكثفة، وعلى أعلى المستويات، لمعالجة قضية اعتقال أجهزة السلطة عدد من طلبة الجامعة، بما يمكن من الإفراج عنهم وعودتهم إلى مقاعد الدراسة.

وأوضح مجلس الجامعة أنه يتابع بكل اهتمام استمرار توقيف أجهزة أمن السلطة أربعة من طلبة الجامعة، أحدهم رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن، إضافة إلى أحد موظفي الجامعة.

وأكدت إدارة الجامعة حرصها على استمرار الحفاظ على الطابع الديمقراطي الذي يميز الجامعة، بما فيه الحق في حرية التعبير، والتنوع والتعددية والاختلاف، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية.

وقالت الإدارة إن احترام القانون من الجميع هو الضمانة الأساسية للحفاظ على هذه القيم والمبادئ، لأنه سياج الحرية.

وأضافت أنها تبذل جهودا قانونية من خلال محاميها وبالتعاون مع مؤسسات حقوق إنسان ذات صلة، من أجل توخي العدالة واحترام القانون وحماية حقوق طلبتها وسرعة إنهاء اعتقالهم وفق القانون.

وسبق أن طالبت عائلات طلاب جامعة بيرزيت المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة، إدارة جامعة بيرزيت تحديداً "حنا ناصر"، ورئيسة مجلس أمناء الجامعة "حنان عشرواي"، بموقف واضح وصريح وجدي وقوي إزاء اعتقال أبنائهم.

ودعا الشيخ ماجد حسن والد رئيس مجلس الطلبة المعتقل عبد المجيد حسن، إدارة الجامعة للعمل بشكل جاد وفوري لإطلاق سراح أبنائهم.

وتعتقل أجهزة أمن السلطة 4 من طلبة جامعة بيرزيت هم عبد المجيد حسن منذ 3 أيام، ويحيى قاسم وعبد الغني فارس منذ 9 أيام، وفوزي أبو كويك لليوم الثاني.