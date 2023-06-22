كتيبة جنين: على الاحتلال تحمل عقاب عملية اغتيال مجاهدينا واحتجاز جثامينهم

زفت كتيبة جنين، مساء الأربعاء، شهدائها الذين ارتقوا في عملة الاغتيال التي نفذها الاحتلال في مخيم جنين.

وقالت كتيبة جنين في بلاغ عسكري صدر عنها، :"في رسالة وجهتها للاحتلال.. أمام هذا القرار الأحمق لقيادة العدو واستهداف ثلة من مجاهدينا باستخدام طائراته المسيرة واحتجاز جثامينهم، فعلى قيادة العدو أن تتحمل ما سيكون من عقاب وعذاب على هذا القرار وليفعل بنا الله بعد ذلك ما يشاء.

وأضافت:" إن هذه الاغتيالات لن تنال من عزيمتنا، فلقد أعددنا لكم بإذن الله ما يسوء وجوهكم ويشفي صدور قوم مؤمن.

وتابعت: "يا جماهير شعبنا البطل.. يا أبناء مدينة جنين ومخيمها الصامد، تمضي قوافل الشهداء، ويتقدم الرجال لمقارعة المحتل غير آبهين بمن عاداهم أو خذلهم، متوكلين على الله، وآخذين بأسباب النصر، ويقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله، ومهراً للحرية للدفاع عن كرامة وعزة هذا الشعب العظيم".

وتابعت: "نعاهد الله تعالى أن نواصل الدرب الذي خطه شهداؤنا بدمائهم الطاهرة، وأن نبقى على عهدهم ووصاياهم حتى يكتب الله لنا النصر والتحرير.