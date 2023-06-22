الاحتلال يقيم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي اللبن الشرقية

نصبت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، في ساعات مبكرة من فجر اليوم الخميس، ستة بيوت متنقلة (كرفانات) على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال جرفت أرضًا في المنطقة الواقعة على الطريق جنوب اللبن الشرقية وسنجل، لتهيئتها لإقامة البؤرة الاستيطانية، وتعود ملكيتها للمواطنين موسى العبد عويس، وعبد الرحيم نوباني، وأحمد محمود عويس.

يشار إلى أن المنطقة المحيطة ببلدات سنجل وترمسعيا واللبن الشرقية، محاصرة بأكثر من سبع بؤر استيطانية متلاصقة فوق تلال البلدات الثلاث، إضافة إلى مستوطنات (عيلي) و(معالي ليفونه) و(شيلو)، لتشكل بذلك تكتلا استيطانيا ضخما وسط الضفة الغربية، والذي يعد فاصلا بين شمالها وجنوبها.