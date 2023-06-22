هنية يلتقي قاليباف في طهران

التقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافق له صباح اليوم في طهران رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران الدكتور محمد باقر قاليباف، وتم خلال اللقاء بحث التطورات السياسية في فلسطين والمنطقة.



وشرح رئيس الحركة الأوضاع السياسية القائمة في فلسطين، مشيرًا إلى الأداء البطولي لأبناء شعبنا الفلسطيني في مقارعة المحتل، موضحًا أن المقاومة اليوم في أحسن صورها، ومتفاعلة في كل أرجاء فلسطين، مؤكدًا أن الاحتلال الصهيوني على الرغم من جرائمه وسياساته الاستيطانية المتطرفة إلّا أنه إلى زوال.



وتطرق هنية إلى أهمية البرلمانات في تمثيل نبض الشعوب، وأدوارها المحورية في نصرة الشعوب وقضاياها العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين، مثمناً دور الجمهورية الإسلامية في إيران في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.



من جانبه شدّد السيد قاليباف على أن قضية فلسطين تمثل الأمة الإسلامية وأن حماس تمثل قلب الشعب الفلسطيني، وأكد استمرار مجلس الشورى الإسلامي في مسير نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.