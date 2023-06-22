مقاومون يطلقون النار صوب مركبة للمستوطنين قرب جنين

أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه مركبة للمستوطنين قرب حاجز “الريحان” قرب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية بأن أضرارًا لحقت بمركبة المستوطنين جراء استهدافها من مقاومين فلسطينيين.

ويواصل المقاومون الفلسطينيون استهداف تجمعات المستوطنين وبؤر الاحتلال ردًا على العدوان الهمجي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.

واستشهد عدد من المقاومين في جنين مساء أمس، إثر قصف نفذته طائرات الاحتلال استهدف سيارتهم قرب مدينة جنين.

وقال شهود عيان إن ثلاثة شبان استشهدوا بعد احتراق سيارتهم، التي تعرضت لقصف من طائرة (اسرائيلية) مسيرة قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.