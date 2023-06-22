كتلة بيرزيت: اعتقال السلطة لرئيس المجلس اعتداء على جميع الحركة الطلابية

أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أن اعتداء أجهزة السلطة واعتقالها لرئيس مجلس الطلبة هو اعتداء على الحركة الطلابية، ولديها برنامج تصعيدي للإفراج عن الطلبة المعتقلين.

وقال منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أسامة أبو عيد، إن اعتداء واعتقال أجهزة أمن السلطة رئيس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن هو اعتداء على جميع الحركة الطلابية.

وأضاف أبو عيد أن الكتلة لديها برنامج تصعيدي للإفراج عن رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن وعن جميع زملائنا المعتقلين لدى أجهزة السلطة.

وكانت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، أعلنت عن أولى خطواتها التصعيدية للمطالبة بالإفراج عن رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن، وكافة المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية.

وأوضحت الكتلة الإسلامية في بيان صحفي، أن الخطوات التصعيدية مرتبطة بقضية اعتقال رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن، وعدد من كوادر الكتلة بجامعة بيرزيت.

وأشارت إلى أنه مع انتصاف اليوم الخميس وفي تمام الساعة 12 ظهراً، ستبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام، وستكون طليعة الإضراب مجموعة مختارة من كوادرها.

ولفتت إلى أن أبرز المشاركين في الإضراب هم رئيس المجلس السابق يحيى القاروط، ومنسق الكتلة الإسلامية أسامة أبو عيد، وسكرتير اللجنة الرياضية أحمد عويضات، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة معتصم زلوم، والأخ أحمد صالح.

وقالت الكتلة الإسلامية إننا “نعدكم بأن أبناء الوفاء الذين عرفتهم زنازين تحقيق الاحتلال والأجهزة الأمنية، سيبقون الأوفياء لزملائهم رافضين كل أشكال الظلم والتعذيب”.