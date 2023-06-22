التعليم تعلن موعد نتائج الثانوية العامة للعام 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، عن موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2023.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور في حديث إذاعي، إنّ نتائج الثانوية العامة، ستكون في الثلث الأخير من شهر يوليو المقبل.

وأوضح الخضور، أنّ اعتداءات الاحتلال تعيق عملية سير تقديم الامتحانات وعملية التصحيح، مُشيرًا إلى أنّ اعتداءات الاحتلال تلك قد تؤثر على موعد نتائج الثانوية العامة 2023.

ولفت إلى أنّ الوزارة قررت تحديد موعد امتحان الثانوية العامة المؤجل في جنين بفعل انتهاكات الاحتلال، حيث قرابة الألف طالب لتقديم ذلك الامتحان يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 27-6-2023.

وأردف: "خاطبنا العديد من الجهات الدولية وتواصلنا اليوم وناشدنا اليونسيف واليونسكو والاتحاد الأوروبي، ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه هذا الاستهداف الممنهج للتعليم الفلسطيني من قبل الاحتلال".

وأضاف: "حادثة حرق وتكسير المدارس التي كان أخرها عند اقتحام مدينة جنين بالأمس واستهداف مدرسة عوريف هو جزء ممنهج لاستهدف قطاع التعليم في فلسطين من قبل الاحتلال والمستوطنين".