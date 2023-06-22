الخضور: نتائج التوجيهي في الثلث الأخير من يوليو القادم

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، إن نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، ستكون في الثلث الأخير من شهر يوليو القادم.

وأضاف الخضور، في تصريحات إذاعية تابعتها "الرسالة نت"، أن اعتداءات الاحتلال تعيق عملية سير تقديم الامتحانات وعملية التصحيح.

وأوضح، أن الوزارة قررت تحديد موعد امتحان الثانوية العامة المؤجل في جنين بفعل انتهاكات الاحتلال، حيث قرابة الألف طالب لتقديم ذلك الامتحان يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 27/6/2023.

وقال الخضور، إنه تم مخاطبة العديد من الجهات الدولية، من بينها اليونيسف واليونسكو والاتحاد الأوروبي، ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه هذا الاستهداف الممنهج للتعليم الفلسطيني من قبل الاحتلال.

واعتبر الخضور، أن حادثة حرق وتكسير المدارس، والتي كان آخرها عند اقتحام مدينة جنين بالأمس واستهداف مدرسة عوريف، هو جزء ممنهج لاستهدف قطاع التعليم في فلسطين من قبل الاحتلال والمستوطنين.

وبدأ 87 ألفا و848 طالبًا وطالبة بمختلف المدارس الفلسطينية الثانوية يوم الأربعاء 7 يونيو/ حزيران الجاري، امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2023 بمبحث اللغة العربية لجميع الفروع.