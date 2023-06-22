الآلاف يشيعون جثماني القائد بالقسام أيمن منصور ونجله عطية في جباليا

شيّع الآلاف من جماهير شعبنا الفلسطيني، عصر الخميس 22 يونيو 2023، جُثمان القائد في كتائب القسام، أيمن منصور، ونجله عطية، اللذان ارتقيا في جريمة إطلاق نار جبانة بمدينة جباليا البلد، شمال قطاع غزة، صباح اليوم.

وزفّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى جماهير شعبنا، القائد المجاهد/ أيمن عطية ديب منصور (52 عامًا) ونجله المجاهد/ عطية أيمن منصور (31 عامًا).

وقالت الكتائب في بيانٍ عسكري، ظهر اليوم، إن "أبو عطية تشهد له ميادين الجهاد كافةً بصدقه ورباطه وجهاده وتصدّره لعددٍ من المواقع القيادية، كان أبرزها نائبًا لقائد لواء الشمال، وتعرّض خلال مسيرته الجهادية لمحاولات اغتيال من قبل العدو وقصف بيته وقدم في سبيل الله الكثير، نحسبه ونجله من الشهداء والله حسيبهم، ولا نُزكّي على الله أحدًا".

وأضافت: "نسأل الله تعالى أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم ومحبيهم وشعبنا الصبر والسلوان، وستبقى سيرتهم وفعلهم نبراسًا لنا على طريق تحرير فلسطين بإذن الله".