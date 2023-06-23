مؤسسات مجتمع مدني من اسطنبول: أوقفوا جرائم الاحتلال وأنقذوا جنين

نظمت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني التركية والفلسطينية في إسطنبول، مؤتمراً صحفياً حول الأحداث الأخيرة في مدينة جنين استنكرت فيه الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في 19 يونيو، والذي أسفر عن استشهاد 7 مدنيين بينهم طفل، وإصابة 201 فلسطيني، 18 منهم في حالة حرجة.



وطالبت المؤسسات في بيانها الذي ألقي باللغتين التركية والعربية بفتح ممر إنساني إلى جنين بشكل عاجل، وإرسال وفود مراقبة، وعزل (إسرائيل) سياسياً على الساحة الدولية.



ودعت المؤسسات إلى مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي واصفةً إياها بأنها "تتغذى على الإرهاب والحرب وعدم الاستقرار والمشاكل".



كما اعتبر المشاركون أن اعتداءات الاحتلال لا تقتصر على جنين أو فلسطين فحسب، بل هي اعتداء على كل الدول ذات الضمير الحي، وعلى زعماء العالم الإسلامي والأحزاب السياسية.



وناشد البيان قادة الدول الإسلامية وخاصة قيادة الجمهورية التركية، لتعزيز دورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مؤكدين على دور تركيا التاريخي كضامن للسلام والاستقرار في المنطقة.



وأعرب البيان الذي وقّع عليه كل من المؤسسات التالية *"فيدار"* و *"فيميد"* و *"كوتاد"* و *"Özgür-der"* و *"Mazlum Der"* و *"İHH"* و *"Beytülmakdis Öncüleri"* و *"Mavi Marmara"* و *"Hukukçular Derneği"* عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في جنين وغزة والقدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تعاني الويلات بسبب الاحتلال وممارساته العدوانية والاستيطانية.