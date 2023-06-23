حزب الله: تدنيس عصابات المستوطنين للمساجد وحرق القرآن عمل إجرامي خطير

قال حزب الله اللبناني إنّ ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين في قريتي عوريف وترمسعيا من تدنيس للمساجد وحرق للقرآن الكريم وإقتحام للبيوت وإتلاف للمزروعات بتغطية كاملة من حكومة الكيان الغاصب، هو عمل إجرامي خطير ينتهك كل القيم الدينية والانسانية والأخلاقية، وهو تحقير للأديان السماوية وإساءة بالغة للأمتين العربية وإلاسلامية.

ولفت الحزب في بيان له اليوم الجمعة إلى أنّ "التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض، يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس في معتقدات الناس وعباداتهم".

ودعا الحكومات الإسلامية والعربية والمنظمات الحقوقية والدولية إلى القيام بكل ما من شأنه إدانة هذا العمل الإجرامي والقيام بكل الخطوات التي تمنع تكراره وتحول دون قيام عصابات المستوطنين بأعمال إرهابية مماثلة.