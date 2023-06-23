القيادي بدران: الاحتلال عاجز عن مواجهة تصاعد المقاومة وتطورها بالضفة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن الاحتلال عاجز بكل إمكانياته عن إيقاف المقاومة في الضفة الغربية، وزيادة جرائمه دليل على تلقيه ضربات موجعة من المقاومة.

وأكد بدران على أن المقاومة تُفشل مخططات الاحتلال وتوقعه في أزمات متتالية وتفاجئه بتطورها المستمر وأساليبها الجديدة.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول تفعيل الحرب النفسية لمحاولة إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة، لكنه يفشل دوما في ذلك.

وأضاف أننا في معركة مفتوحة مع الاحتلال وصراع متواصل، وسنبذل كل جهد لردع إجرامه وحماية أبناء شعبنا، مؤكدًا أن شعبنا يمتلك شجاعة وإصرارًا على مواجهة هذا الاحتلال مهما كانت العواقب، فهو صاحب الحق والأرض.

وتابع: "الجيل الفلسطيني الحالي يثبت يومًا بعد يوم أن القضية الفلسطينية لا تموت بل تُورَّثُ جيلًا بعد جيل حتى النصر والتحرير".

ووصف جيش الاحتلال بأنه "عبارة عن مجموعة من العصابات والمرتزقة والقتلة، وباتت صورة عصابات مستوطنيه الإجرامية واضحة أمام العالم".

وأردف: "الشباب الثائر الذي يتصدى لجيش الاحتلال ليس عاجزًا عن ردع المستوطنين الذين يعتدون بشكل مستمر على البلدات الفلسطينية".

ولفت إلى أن أجهزة أمن السلطة لن توفر الحماية لشعبنا الفلسطيني بالضفة، وبكل تأكيد لن تقوم بمدهم بالسلاح للدفاع عن أنفسهم من اعتداءات المستوطنين.