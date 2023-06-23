فصائل المقاومة: تدنيس الأقصى ومسجد عوريف وتمزيف المصاحف تسعير للحرب الدينية

اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن تدنيس المسجد الأقصى ومسجد عوريف وتمزيق المصاحف إجرام صهيوني متواصل يمثل تسعيرا للحرب الدينية التي ستكون مآلاتها وخيمة على الاحتلال.

وأكدت فصائل المقاومة اليوم الجمعة، أن هذا السلوك العدواني الخطير لا يمكن قبوله من أبناء شعبنا وأمتنا، داعيةً إلى المزيد من الرباط في ساحات الأقصى والتكاتف في مواجهة المتطرفين الصهاينة وعدوانهم على المقدسات وتدنيس حرماتها.

وبعثت بالتحية إلى أبطال المقاومة، وأكدت أن عهدها بهم ألا تمر هذه الجرائم مرور الكرام، داعية لتصعيد كل وسائل وأدوات المقاومة في وجه الاحتلال وتدفيعه ثمن عدوانه.