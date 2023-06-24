شاهد| شهيد وإصابة جندي (إسرائيلي) في إطلاق نار على حاجز قلنديا

استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب جندي (إسرائيلي)، فجر اليوم السبت، في إطلاق نار استهدف حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.



وذكر الإعلام العبري أن حارس أمن أصيب بجراح طفيفة في اشتباك مسلح على حاجز قلنديا.



وأوضح أنه في حوالي الساعة 02:40 وصل مسلحاً مشيًا على الأقدام من اتجاه الضفة الغربية أطلق النار تجاه الجنود على الحاجز، ما أدى لإصابة الحارس، وردَّ الجنود على مصدر النيران وتم تحييد المنفذ".



وهرعت سيارات الإسعاف (الإسرائيلية) تجاه مكان الحدث لنقل الإصابات.



وفي وقت لاحق أعلنت شرطة الاحتلال عن استشهاد منفذ العملية، دون أن تكشف عن هويته، بالإضافة إلى ضبط بندقية M-16 كانت بحوزته.